Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах місцеве підприємство з виготовлення пакувальних матеріалів для дитячого харчування ТОВ «ГУАЛАПАК Україна» ввело в експлуатацію надсучасну систему очищення повітря, завдяки якій шкідливі викиди не тільки зведено до мінімуму, а за рахунок використання спеціального розчинника знову повертаються у виробництво, підвищуючи його енергоефективність й удосконалюючи технологію.
Про це повідомив голова наглядової ради групи компаній «Технологія» Володимир Заєць, наголосивши, що проєкт розробили італійські спеціалісти, а на практиці втілили будівельники Сумщини. Загальна його вартість 115 мільйонів гривень, з яких 3,7 мільйона євро — кредит Європейського банку реконструкції та розвитку.
Головне — проєкт може мати успішне фінансове продовження, оскільки передбачає запобігання кліматичним змінам і поліпшує ефективність використання наявних ресурсів. Після того як система запрацює на повну потужність, її перевірять на відповідність міжнародним стандартам, а вже після цього можна розраховувати на отримання гранту від Європейського Союзу. Його обсяг — 450 тисяч доларів США, фінансує Глобальний екологічний фонд.
Показово, що цим своєрідним мінізаводом управляє один спеціаліст, бо все решта — справа техніки.