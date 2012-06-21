Основні показники оперативно-службової діяльності підрозділів Головного управління за 2018 рік проаналізовали під час засідання колегії. Серед них результати діяльності оперативно-координаційного центру Головного управління, результати діяльності за напрямом телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, стан утримання фонду захисних споруд цивільного захисту Луганської області, технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
«Підрозділи Головного управління успішно виконували поставлені завдання», – зазначив начальник Головного управління ДСНС України у Луганській області Михайло Пшик.
Він подякував керівникам підрозділів за сумлінну працю та поставив першочергові завдання на наступний період. Особливу увагу приділено стану роботи з утворення центрів безпеки громадян у об’єднаних територіальних громадах та районах області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»