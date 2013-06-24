Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у межах робочої поїздки на Харківщину взяв участь у Форумі прифронтових міст та громад, де розповів про проведену Міненерго та урядом роботу для підтримки громад, щоб пройти цю зиму і сформувати ресурс для модернізації.

Денис Шмигаль наголосив, що зроблено та роблять. Зокрема йдеться про доплати для понад 50 тисяч енергетиків і тепловиків, які залучені до ремонтів і відновлення. Для них уряд запровадив виплату обсягом 20 тисяч гривень на місяць за січень, лютий, березень.

Збільшення імпорту електроенергії. Україна вже вийшла на рекордні обсяги імпорту з Європи.

Міжнародна підтримка — понад 30 країн надають підтримку Україні цієї зими. Генератори, трансформатори, когенерація тощо. Завдання місцевої влади — швидко все це встановлювати.

Програми підтримки людей, бізнесів та ОСББ для встановлення додаткової генерації. Програма «СвітлоДІМ», пільгові кредити для приватних домогосподарств на встановлення альтернативних джерел енергії.

Експериментальний проєкт будівництва захисних споруд для об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд спрямував 6 млрд грн для ОВА на будівництво захисних споруд для 93 критичних елементів на 84 енергетичних об’єктах. Кабінет Міністрів надав більш як 2,5 млрд грн на закупівлю генераторів великої потужності для прифронтових громад.

Денис Шмигаль наголосив, що важливо говорити не тільки про антикризові рішення, а й про довгострокову стійкість, зокрема про децентралізацію як новий стандарт. Когенерація для тепла та електрики. Встановлення СЕС там, де це ефективно. Створення акумулюючих потужностей.

Енергетичний щит прифронтових громад. «Маємо зробити так, щоб ключові об’єкти могли працювати автономно», — наголосив очільник Міненерго.

Європейська інтеграція та робота з партнерами. За словами Дениса Шмигаля, у громад нині величезний потенціал у співпраці з іноземними партнерами й організаціями.

Денис Шмигаль наголосив на важливості інвестицій громад у ЖКГ.

«Усі громади мають у свої бюджети закладати більше ресурсів на оновлення мереж і систем», — зазначив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики. За його словами, дуже важливо інвестувати в людей, а саме у професійну освіту, й залучати бізнес до цього. Денис Шмигаль подякував усім енергетикам, комунальникам, рятувальникам, що повертають світло та тепло у громади.

«Вдячний усім, хто зараз повертає світло і тепло. Дякую енергетикам, комунальникам, рятувальникам за те, що наші прифронтові громади тримають ритм. Служби працюють, мережі відновлюються, бізнес працює. Це заслуга людей, які залишаються на місцях і не опускають рук», — зазначив Денис Шмигаль, повідомляє Міністерство енергетики.