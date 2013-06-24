В Україні триває виплата «дитячої допомоги» для родин у межах оновленої системи підтримки, яка запрацювала цього року. «Майже 170 тисяч родин вже отримали таку допомогу. Держава підтримує родини на кожному етапі», — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, одноразову допомогу після народження дитини обсягом 50 тис. грн нараховано майже 28 тис. жінок, які народили дітей із 1 січня 2026 року; допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами отримали майже 20 тис. жінок. Це 7000 грн щомісячної підтримки в період до та після пологів.

Виплати з догляду за дитиною до року отримали понад 114 тис. родин. З початку цього року це 7 тис. грн щомісяця — в перший рік життя дитини; кошти за програмою «єЯсла» нараховано понад 5280 родинам. Це 8 тис. грн щомісяця — для матері, батька чи опікуна, які повертаються до роботи після досягнення дитиною одного року.