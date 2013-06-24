Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки. З початку 2026 року 14 підприємств уже залучили 70,8 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Зокрема, вісім агровиробників отримали 38,8 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, ще шість — 32,0 млн грн на розвиток тепличного господарства.

«Грантова програма для садів і теплиць — дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу, щоб інвестувати у виробництво з високою доданою вартістю, створювати робочі місця та розширювати переробку. За час чинності програми сотні господарств модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Вона дає змогу аграріям розвивати конкурентне українське виробництво», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Загалом з початку чинності програми виплачено 1,69 млрд грн 355 суб’єктам господарювання. З них на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства спрямовано 1,16 млрд грн для 254 суб’єктів господарювання, на розвиток тепличного господарства виплачено 527,2 млн грн 101 суб’єкту господарювання, повідомляє Мінекономіки.