Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела зустріч із представниками українського бізнесу.

«Це була відверта і конструктивна розмова про те, як працює економіка в умовах війни і що потрібно для підтримки її стійкості, — зазначила очільниця уряду. — Бізнес демонструє готовність працювати, інвестувати та розвиватися навіть у складних умовах. Держава ж продовжує формувати максимально сприятливі умови для цього».

Під час зустрічі представники бізнесу чітко означили запит на подальшу дерегуляцію.

«Уряд уже реалізував відповідні рішення і готовий рухатися далі: додатково дерегулюємо всі процеси, де це можливо, передусім щодо підключень до енергетичних мереж. Необхідні рішення будемо оперативно напрацьовувати спільно з представниками бізнесу і невідкладно ухвалювати», — повідомила Юлія Свириденко і зазначила, що спроби затягування чи саботажу, зокрема від енергетичних компаній, обленерго та облгазів, матимуть наслідки — персональну відповідальність.