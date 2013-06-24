Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном, який іде з посади, і його наступником головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

«Ми дуже вдячні вам, вашій країні, вашому уряду й народу за те, що ви так посилювали нас із самого початку цієї війни. Ми вдячні Кіру Стармеру, Прем’єр-міністру, за таку активну участь у цьому процесі й коаліції охочих, а також за підтримку», — зазначив глава держави.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті й дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального стійкого миру.

Окремо йшлося про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих. Ентоні Радакін повідомив про роботу, яка триває на рівні головнокомандувачів і начальників штабів оборони країн-партнерів, і про свої відповідні зустрічі у Вашингтоні. Президент наголосив, що потрібно максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки, зокрема військово-політичної складової.

Володимир Зеленський, Ентоні Радакін і Річард Найтон детально обговорили потреби українських військових і постачання необхідного озброєння. Окрему увагу було приділено фінансуванню українського виробництва дронів, посиленню української армії, розробленню спільних проєктів та тренувальним місіям.

«Наша підтримка вас та України не прив’язана до конкретних осіб, а визначається волею нації. Тож Річард і надалі забезпечуватиме той самий рівень підтримки, якого ви очікуєте», — зазначив Ентоні Радакін.

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном. Очільник Міноборони подякував за лідерство та підтримку Великої Британії під час повномасштабної війни.

«Цінуємо готовність розвивати нашу співпрацю. Сфокусувалися на нагальних потребах Сил оборони України. Важливо нарощувати виробництво дронів основних типів спільно з партнерами. Обговорили промислову кооперацію в межах ініціативи Build with Ukraine», — заявив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили питання міжнародних зусиль зі створення дієвих гарантій безпеки. За словами Дениса Шмигаля, коаліція охочих продовжує роботу, щоб забезпечити умови для тривалого справедливого миру. Крім того, обговорили підготовку наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», що відбудеться в Лондоні у вересні.

