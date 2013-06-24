За сім місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило підтримку експорту на суму 8,9 млрд грн. Це на 84% більше порівняно з аналогічним періодом торік, коли показник становив 4,8 млрд грн.

Із січня ЕКА застрахувало 55 кредитних договорів на загальну суму 847,9 млн грн. Це вдвічі більше, ніж за цей самий торішній період, — тоді загальна сума становила 382,2 млн грн.

Загалом з початку 2025 року послугами ЕКА скористалися 54 експортери.

«ЕКА використовує різні страхові інструменти для підтримки експортерів. Агентство страхує і експортні контракти безпосередньо, коли бере на себе ризики неплатежу іноземного покупця, і кредити, які банки надають виробникам під їхні зовнішньоекономічні угоди. Завдяки цьому українські виробники можуть впевнено працювати з новими ринками, а банки охочіше кредитують експортерів навіть в умовах війни. Кожна гривня застрахованого кредиту допомагає експортерові продати товарів на понад 10 гривень, а це кошти, які йдуть в Україну. Така різнопланова підтримка несировинного експорту — практичне втілення політики «Зроблено в Україні», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Найбільші обсяги підтриманого експорту забезпечило АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» — 3,4 млрд грн при кредитуванні на 210 млн грн. Далі за обсягами — АТ «Ощадбанк» (1,8 млрд грн, кредити — 180,9 млн грн), АБ «Укргазбанк» (1,5 млрд грн, кредити — 165,9 млн грн), АТ «Райффайзен Банк» (1,3 млрд грн, кредити — 65,5 млн грн). Серед активних партнерів також АТ «Кредобанк», АТ «БАНК АЛЬЯНС», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Укрексімбанк».

Регіональними лідерами за обсягами підтриманого експорту стали Львівська область — 2,5 млрд грн, Хмельницька — 1,4 млрд грн, Тернопільська — 1,2 млрд грн, Волинська — 1,2 млрд грн. Істотні показники також продемонстрували Одеська область (525,04 млн грн), Миколаївська (391,9 млн грн) та місто Київ (387,3 млн грн).

Найбільші поставки експорту здійснювали до Польщі — 2,6 млрд грн, Австрії — 1,07 млрд грн, Литви — 553,9 млн грн, Нідерландів — 510,9 млн грн, Естонії — 445,7 млн грн. Серед напрямків експорту також Чехія, Швейцарія, Словаччина, Німеччина, Велика Британія, Франція, Болгарія, Румунія, Ізраїль, США, Італія, Туреччина, Індія.

Найбільше підтримки одержали експортери дерев’яної тари (1,4 млрд грн), меблів (1,3 млрд грн), а також олії та тваринних жирів (1,09 млрд грн), повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.