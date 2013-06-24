Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах систему тренажера FIM­92 Stinger українського виробництва. Це новітній інструмент для підготовки операторів переносних зенітно­ракетних комплексів FIM­92 Stinger.

Американські ПЗРК FIM­92 Stinger перебувають на озброєнні в ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Завдяки інфрачервоній голівці самонаведення Stinger ефективно захоплює тепловий слід двигуна «шахеда» і знищує його прямим влучанням.

Однак ефективність застосування ПЗРК FIM­92 Stinger істотно залежить від рівня підготовки операторів. Навчання персоналу потребує чимало ресурсу: використання установок для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоків­охолоджувачів, блоків живлення, амортизації самих установок тощо. А використання тренажерів дає змогу звести ці витрати до мінімуму.

Лазерний тренажер FIM­92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК, повторює його габарити, вагу та алгоритм роботи. Система тренажера дає змогу відпрацьовувати повний цикл дій оператора: виявлення повітряної цілі, захоплення, супроводження, постріл, ураження. У ролі цілей використовують безпілотні літальні апарати, які імітують різні типи загроз: БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери. Тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску. Інструктор обробляє й аналізує отримані дані, коригує процес навчання, підвищуючи ефективність підготовки.

Система лазерних тренажерів розгортається за 10 хвилин, її можна використовувати в польових умовах у будь­яку погоду. Це дає змогу довести навички оператора до автоматизму, що надалі підвищує ефективність бойового застосування ПЗРК FIM­92 Stinger, повідомляє Міноборони.