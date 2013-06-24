Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах систему тренажера FIM92 Stinger українського виробництва. Це новітній інструмент для підготовки операторів переносних зенітноракетних комплексів FIM92 Stinger.
Американські ПЗРК FIM92 Stinger перебувають на озброєнні в ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Завдяки інфрачервоній голівці самонаведення Stinger ефективно захоплює тепловий слід двигуна «шахеда» і знищує його прямим влучанням.
Однак ефективність застосування ПЗРК FIM92 Stinger істотно залежить від рівня підготовки операторів. Навчання персоналу потребує чимало ресурсу: використання установок для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоківохолоджувачів, блоків живлення, амортизації самих установок тощо. А використання тренажерів дає змогу звести ці витрати до мінімуму.
Лазерний тренажер FIM92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК, повторює його габарити, вагу та алгоритм роботи. Система тренажера дає змогу відпрацьовувати повний цикл дій оператора: виявлення повітряної цілі, захоплення, супроводження, постріл, ураження. У ролі цілей використовують безпілотні літальні апарати, які імітують різні типи загроз: БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери. Тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску. Інструктор обробляє й аналізує отримані дані, коригує процес навчання, підвищуючи ефективність підготовки.
Система лазерних тренажерів розгортається за 10 хвилин, її можна використовувати в польових умовах у будьяку погоду. Це дає змогу довести навички оператора до автоматизму, що надалі підвищує ефективність бойового застосування ПЗРК FIM92 Stinger, повідомляє Міноборони.