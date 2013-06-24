Із 16 лютого педагогічні працівники можуть подати заявку на участь у пілотуванні державної політики «Гроші ходять за вчителем» через платформу «Вектор». Вони мають актуалізувати інформацію про заклад освіти, додати дані про класи викладання та підтвердити особу через BankID або кваліфікований електронний підпис. Після цього заклад освіти підтверджує внесені дані, і педагогічний працівник отримує доступ до подання заявки. Учасники проєкту отримають 1500 грн на підвищення кваліфікації та зможуть самостійно обирати програми відповідно до власних професійних потреб.

Із 16 лютого розпочався процес верифікації закладів освіти. Керівникам потрібно зареєструватися на платформі, активувати кабінет за допомогою юридичного КЕП та підтверджувати заявки педагогічних працівників.

Щоб допомогти педагогам і закладам освіти швидко пройти всі етапи, МОН проведе регіональні вебінари з докладними роз’ясненнями. Листи із запрошенням надійдуть від обласних департаментів освіти.

Подати заявку можна до 16 березня, повідомляє МОН.