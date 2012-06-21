Фахівці Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виміряли температуру поверхні океану, зібравши зразки з Меморіального пірсу Еллен Браунінг. Спостереження проводилися з 1916 року. Показник, який зафіксували дослідники зараз, виявився найвищим за весь час контролю.
Попередній рекорд зареєстрували в 1931 році, він становив 25,8 градуса Цельсія. Останній показник дорівнює 25,9 градуса Цельсія. Хоча різниця між ними незначна, співробітники університету акцентують увагу на інших деталях. Кларисса Андерсон (Clarissa Anderson), яка брала участь в роботі, прокоментувала:
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«У нас є безліч записів, що йдуть на десятиліття в минуле, але те, що відбувається зараз дійсно дивно. Температура води океану тісно пов'язана з екватором, і зараз ми бачимо, як температура на екваторі стабілізується, але в південній Каліфорнії продовжує зростати».
У 2014 році вже піднімалася аномальна спека в цьому регіоні. Тоді хвиля тепла прийшла з боку північній частині Тихого океану. Вона поширилася уздовж узбережжя і змінила морське життя, викликавши масове цвітіння токсичних водоростей.
У 2015 році до берегів Каліфорнії наблизилося тепле північне протягом Ель-Ніньо. З тих пір дослідники більше не помічали поступовий спад температури, який відбувався раніше. На їхню думку, таке стійке підвищення тепла може привести до ще одного масштабного цвітіння водоростей, що, в свою чергу, зашкодить морським левам та іншим тваринам. Крім того, воно здатне збільшити чисельність медуз в океані і змінити харчовий ланцюжок серед морських мешканців.
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Працівники університету вважають, що збільшення температури води також пов'язане зі спекотною погодою на суші. Починаючи з липня в Каліфорнії поширюються пожежі, викликані теплом. В кінці липня влада штату закликали людей покинути домівки, щоб уникнути можливого займання.
Нещодавно температура повітря в Європі наблизилася до історичного рекорду. Цього разу гігантські маси гарячого повітря рушили з африканською боку до Португалії і Іспанії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"