Група голландських та британських підводних археологів виявила незвичайні срібні монети на затонулому в XVIII столітті торговельному кораблі Rooswijk (Роусвейк).
Як повідомляє газета DM, судно належало Голландській Ост-Індській компанії, яку було створено в 1602 році, вона проіснувала до 1798 року.
Роусвейк затонув у січні 1740 року недалеко від британського міського порту Дувр на знаменитій мілені Гудвіна, яку називають «Великою пожирачкою кораблів». За даними істориків, це місце є найбільшим у світі цвинтарем кораблів. Судно прямувало з Амстердама у Батавію (сучасну Джакарету) для покупки прянощів та фарфору, тому на борту корабля був чималий вантаж срібла. З 237-х пасажирів та членів корабля нікому не вдалося врятуватися.
Пірнувши на глибину 85 футів (26 м), археологи виявили на морському дні срібні монети, зокрема давні дукатони, які мали невеликі спеціально виконані отвори. Монети були вшиті в одяг моряків. Вчені вважають, що це була частина контрабандного товару.
Незважаючи на те, що «контрабанда срібла була заборонена», - пише DailyMail, дорогоцінний метал контрабандисти перевозили в підошвах черевиків, в одежі та поясах, оскільки на той час срібло користувалося великим попитом і обмінювалося на азіатські спеції та фарфор. За оцінками фахівців, повна вартість вантажів корабля становила понад 300 тисяч гульденів (у перерахунку на нинішній курс 163 тисячі доларів США).
Наразі встановлено індивідуальність лише 19 з 237 членів затонулого корабля. Відомо, що капітаном торгового судна був Даніель Ронзерес. За документами, що зберігаються в міському архіві Амстердама, і за знайденими людськими рештками у голландських генеалогіях вдалося ідентифікувати ще кілька учасників експедиції. Встановлено, що більшість моряків на борту були походженням із місць, що входять у сучасне Королівство Нідерланди, однак деякі моряки мали німецьке, шведське та норвезьке коріння.
«Роузвейк розповідає нам не тільки про життя простих людей того часу, а й дає уявлення про торговельні відносини, які забезпечували культурні зв'язки у всьому світі», - відзначає керівник археологічного проекту «Rooswijk1740» Мартін Мандерс. Виконавчий директор Комісії з історичних будинків та пам'яток Англії Дункан Уїлсон вважає, що інформація про те, що Роузвейк використовували для контрабандного перевезення срібла, розширює існуючі знання про розвиток світової торгівлі того часу.
Вперше фрагменти затонулого судна було виявлено в 2005 році. З тих пір на поверхню підняли понад тисячу предметів, зокрема мечі, ножі, частини мушкетів, а також срібні зливки та інші артефакти.
Археологи продовжують досліджувати місце затонулих кораблів, точні координати якого тримаюьб у секреті.