З початку 2025 року більше ніж 63,5 тисячі батьків скористалися правом на грошову компенсацію «пакунку малюка» — а це понад 493 мільйони гривень державної підтримки. Про це повідомив Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, передає пресцентр Урядовий портал.

Ще 15,5 тисячі новонароджених дітей були забезпечені «пакунком малюка» в натуральній формі — з усім необхідним на перші місяці життя

У червні понад 10 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію вартості «пакунка малюка» на загальну суму понад 83,8 млн гривень.

Це не просто статистика. Це реальна допомога в перші дні після народження дитини, коли батьки найбільше потребують підтримки.

Ми працюємо, щоб процес отримання допомоги був максимально простим і прозорим. З початку року вже підписано 417 додаткових угод про приєднання до договору про монетизацію «пакунка малюка», і постійно оновлюється реєстр закладів торгівлі, які беруть участь у програмі.

Повний Реєстр закладів торгівлі – на вебсайті Мінсоцполітики.

Нагадуємо: якщо ви не скористалися нарахованими коштами протягом року, невикористані суми повертаються, а спеціальний рахунок закривається банком автоматично. Тож не відкладайте можливість скористатися допомогою!

Піклування про родину починається з уваги до кожної дитини. І ми продовжуємо робити все, щоб батьки отримували підтримку — зручну, доступну та реальну.