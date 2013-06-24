Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності напрацювало постанову, яка передбачає надання пільг на оплату житлово­комунальних послуг та придбання палива для окремих категорій громадян у 2026 році. Передбачено, що пільги надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Очікують, що такі зміни дадуть змогу підтримати саме ті категорії, які найбільше цього потребують.

Зокрема, з 1 січня 2026 року право на пільги мають: звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або пенсіонерами; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих; дружини (чоловіки) померлих громадян, якщо та (той) не одружилися вдруге, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії; колишні неповнолітні, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років, в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків; депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність, повідомляє Мінсоцполітики.