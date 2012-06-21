Оскільки НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу, Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично. «Отримувачам пільг і субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», це складова оплати комунальних послуг. Позаяк відповідні рішення НКРЕКП набули чинності лише з початку року, у лютому проведемо донарахування розміру пільг і субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу газу автоматично за два місяці 2020 року. Звертаємо увагу, що відповідне донарахування буде здійснено без додаткової необхідності звернення громадян», — коментує ситуацію заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
ДВІ ПЛАТІЖКИ