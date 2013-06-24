За рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники обороннопромислового комплексу отримали 80 кредитів на загальну суму майже 5 млрд грн. Ще 16 заявок від оборонних підприємств на суму майже 700 млн грн погоджено до видачі. 52 заявки на понад 4 млрд грн перебувають на різних стадіях розгляду.
«Це дієвий інструмент підтримки, який допомагає нашим виробникам швидше масштабуватися й переходити від розробки до серійного виробництва. Держава створює умови, щоб сектор ОПК безперебійно виконував два важливі завдання — забезпечував більше українського озброєння для Сил безпеки і оборони та формував сталу оборонну економіку», — зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.
Програму доступного кредитування втілюють спільно Міністерство оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та українські банкипартнери, щоб забезпечити підприємствам ОПК швидкий доступ до фінансових ресурсів для розширення виробництва, повідомляє Міноборони.