За рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники оборонно­промислового комплексу отримали 80 кредитів на загальну суму майже 5 млрд грн. Ще 16 заявок від оборонних підприємств на суму майже 700 млн грн погоджено до видачі. 52 заявки на понад 4 млрд грн перебувають на різних стадіях розгляду.

«Це дієвий інструмент підтримки, який допомагає нашим виробникам швидше масштабуватися й переходити від розробки до серійного виробництва. Держава створює умови, щоб сектор ОПК безперебійно виконував два важливі завдання — забезпечував більше українського озброєння для Сил безпеки і оборони та формував сталу оборонну економіку», — зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Програму доступного кредитування втілюють спільно Міністерство оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та українські банки­партнери, щоб забезпечити підприємствам ОПК швидкий доступ до фінансових ресурсів для розширення виробництва, повідомляє Міноборони.