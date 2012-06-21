Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перші 50 персональних карток мешканців Тростянецької ОТГ надійшли до міської ради.
Їх одержали представники пільгових категорій, які одними з перших звернулися до міськради і підготували необхідні документи.
Картка містить персональний код жителя, його фото, тож нею може скористатися лише власник.
Використовувати документ можна буде з вересня цього року на 4-х маршрутах комунального транспорту та на залізничній станції «Смородине», де встановлять спеціальні зчитувальні прилади, а також у Тростянецькій публічній бібліотеці. Тож у межах громади мешканці користуватимуться транспортом безкоштовно, а місцева влада контролюватиме продаж пільгових квитків і відповідно виділятиме адресну компенсацію.
Є намір залучити до пільгового перевезення пасажирів і власників приватних маршрутів, аби останні одержали право на компенсацію з міського бюджету. Звісно, за умови, що ті виявлять бажання і встановлять відповідні зчитувальні прилади.
Картки, які, до речі, виготовляють за кошти місцевого бюджету, одержать усі категорії пільговиків, у тому числі учні ОТГ.