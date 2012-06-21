У Харкові за рахунок місцевого бюджету пільговикам нинішнього року встановлять 6 тисяч лічильників холодної та гарячої води. Комплекс заходів, які проводять за ініціативою Харківського міського голови Геннадія Кернеса, пов’язаний, зокрема, з реалізацією змін у законодавстві України щодо обов’язкового оснащення квартир лічильниками води за рахунок абонентів.
Щоб надати підтримку всім соціально незахищеним харків’янам, міська рада значно розширила список категорій городян, на яких поширюється місцева пільга, — встановлення лічильників води за рахунок коштів міського бюджету. Наразі список пільговиків нараховує 21 категорію осіб, серед яких багато родин різних пільгових категорій.
За результатами відкритих конкурсних торгів, проведених КП «Харківводоканал» і КП «Харківські теплові мережі», комплекс робіт із встановлення квартирних приладів обліку води здійснюється спеціалізованою організацією ТОВ «КП «Вода». А щоб потрапити до числа тих, кому встановлять лічильники коштом міського бюджету, варто лише вчасно подати заявку та всі необхідні копії підтверджуючих документів до районних центрів прийому населення комунальних підприємств Харківводоканал, Харківські теплові мережі або в районну адміністрацію за місцем проживання.