Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Золотоноші на Черкащині популярними стали послуги з пільгових перевезень, які відповідним категоріям громадян надає міська соціальна служба. Особливо вони пожвавилися в зимовий період.
Як розповіла начальник міського територіального центру соціальної допомоги Людмила Неліна, ці послуги надають двома транспортними одиницями: соціальним таксі й автомобілем «Модус». Соціальні поїздки пролягають до закладів реабілітації громадян з особливими потребами після проведеного лікування. Чимало людей поважного віку, яким за рішенням суду призначають виплати як дітям війни через Пенсійний фонд, завдяки соціальному таксі дістаються до банків. Пільгові перевезення допомогли й стабільній роботі реабілітаційного відділення для дітей, транспортуванню яких не завадила зимова негода. Тим більше, що в Золотоношу з Тернополя приїхав спеціаліст із реабілітації, який займається з дітьми з особливими потребами.
Такі перевезення пільгових категорій нині дуже важливі, адже віднедавна навіть проїзд у міському автобусі подорожчав на дві гривні й уже становить сім гривень на одну особу за проїзд.