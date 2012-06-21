Дослідники з університету Нікосії на Кіпрі заявили, що віруси, такі як COVID-19, можуть поширюватися через пилок з дерев. Про це повідомляє Daily Mail.

Вчені створили комп'ютерну модель верби і змоделювали поширення її пилку. Для цього вони використовували передові гідродинамічні моделі.

З'ясувалося, що при легкому вітрі пилок може пролетіти за хвилину 20 метрів, переносячи через натовп людей частинки вірусу.

Автори дослідження прийшли до висновку, що дистанції в 1,5 метра недостатня для того, щоб знизити ризик поширення коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»