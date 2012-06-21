Музей писанкового розпису, філіал Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, що в місті Коломия на Івано-Франківщині, отримав сертифікат-відзнаку від популярного в усьому світі сайту для мандрівників TripAdvisor.
У відзнаці зазначено, що «Сертифікат про досконалість» (Certificate of excellence) міжнародні експерти з туризму надали Музею писанкового розпису, який має неофіційну назву Музей «Писанка», за високий рейтинг від відвідувачів. Про це повідомляє «Дзеркало Коломиї».
Варто зазначити, що заклад єдиний у світі музей писанки або писанкового розпису. Споруда, в якій його розміщено, зведена в формі 13-метрового яйця-писанки. Експозиція музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць з різних регіонів України та світу. У колекції зберігаються традиції розпису ще дохристиянських часів.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»