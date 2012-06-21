Шевченкознавець, співзасновник волонтерського проекту для допомоги бійцям АТО і сім’ям загиблих героїв «Меценати для солдата» Руслан Теліпський здійснює пішу ходу зі Слов’янська Донецької області до Канева на Чернечу гору, де поховано Тараса Шевченка.
Мандрівник уже крокує Черкащиною. А в Канів планує прибути 21 вересня. Саме тут, в Успенському (Юріївському) соборі у далекому 1861 році відбулася прощальна панахида, а прах Тараса Шевченка перед похованням перебував у цьому храмі упродовж двох днів. Руслан запрошує всіх охочих долучитися й пройти останнім шляхом Кобзаря спільно.
За маршрутом у майже 800 кілометрів волонтер стартував на День Незалежності України з прифронтового Слов’янська. Він пройде східними і північно-східними землями через території семи областей країни.
Руслан часто зустрічається з жителями лівобережної України, котрі теж небайдужі до долі Вітчизни. Це зазвичай відбувається біля кобзаревих пам’ятників. За понад 15 років досліджень монументальної спадщини Кобзаря він сфотографував понад 1300 пам’ятників у 30 країнах.
Своєю ходою Руслан Теліпський підтримує воїнів України, ветеранів АТО та українських бранців Кремля, які борються за свою волю, не припиняючи голодування.
Уже пройдено сотні сіл, багато міст. Попереду — Канів, куди Руслан має намір дійти 20 вересня увечері, а 21 вересня — доземно вклонитися Кобзареві на його могилі.
Перший подібний проект волонтер реалізував 10 років тому. Його шлях пролягав до Тарасової гори від Луцька через території дев’яти областей України.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»