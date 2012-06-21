Західні журналісти дізналися про плани нападника мадридського «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду зіграти весілля з коханою Джорджиной Родрігес.
Якщо вірити джерелам, весілля відбудеться в серпні 2018 року після того, як спортсмен повернеться з чемпіонату світу в Росії.
Портал Correio de Manha вже не вперше публікує цікаві факти з життя кумира мільйонів. Так, саме цей ресурс першим повідомив про вагітність Родрігес і про те, що у футболіста від сурогатної матері народяться близнюки.
12 листопада у Кріштіану і Джорджіни народилася дочка. Дівчинку назвали Алана Мартіна.