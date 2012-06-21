Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах завершили ремонт поліклінічного відділення обласного онкологічного диспансеру, а також закупили нові меблі, облаштували відповідні елементи для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Відкриваючи відділення, голова Сумської ОДА Роман Грищенко підкреслив, що віднині тут пануватиме атмосфера надії і віри, а не приреченості, як раніше. А це багато значить для одужання будь-якого пацієнта.
Загалом на об’єкті будівельники освоїли майже 11 мільйонів гривень, з яких 7,1 мільйона – державного фонду регіонального розвитку, решта – кошти обласного бюджету. Загальна площа приміщення – понад 1200 квадратних метрів.
Як зауважив Роман Грищенко, це лише перший практичний крок в оновленні цього лікарняного закладу. Оскільки Сумщина належить до областей з високим рівнем онкологічних захворювань, то влада всіляко підтримуватиме його розвиток, зміцнення матеріально-технічної бази.
За словами в.о. директора диспансеру Володимира Шевченка, у найближчих планах – облаштувати діагностичну лабораторію, хіміотерапевтичне відділення, інші підрозділи.