Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Недавно у Донецькому обласному центрі кардіохірургії і рентгенендоваскулярної хірургії, який тепер працює у Краматорську, вперше за довгий час медики провели операцію на відкритому серці із застосуванням апарату штучного кровообігу – аортокоронарне шунтування. Підвищена увага до цієї події пояснюється тим, що відтоді, як у 2014 року до регіону увірвався «рускій мір», на підконтрольній Україні територіях Донецької і Луганської областей лікарі не виконали жодної подібної операції. Це пояснюється насамперед тим, що три провідні кардіохірургічні центри залишилися у Донецьку та Луганську, окупованих проросійськими незаконними збройними формуваннями.
А першу згадану операцію фахівці провели після попередньої серйозної підготовки: тут придбали необхідне сучасне обладнання, а лікарі пройшли кваліфіковане стажування у провідних фахових медичних закладах України та Польщі. І відтепер жителям Донеччини і Луганщини у разі необхідності не доведеться їхати за кардіохірургічною допомогою до інших областей, оскільки вони зможуть отримати весь обсяг діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи у Донецькому обласному кардіохірургічному центрі у Краматорську.