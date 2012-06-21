Тернополянка Надія Левицька активно допомагає бійцям, які захищають східні кордони України від ворога, супроводжує воїнів на лікування і провідує їх у шпиталях.
Андрій Луньов, боєць-атовець з Харківщини, у грудні 2018 року зазнав важкого поранення в голову. Він лікується, проходить курс реабілітації в різних лікувальних закладах Західної України. Пані Надія активно допомагає йому, навідує. Якось приїхала разом з тернопільським гуртом «Пшеничне перевесло» до Андрія і всіх, хто лікується в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни у селищі міського типу Клевань. Колектив завдяки підприємцеві Володимирові Кельнеру та Козацько-десантному екологічному осередку імені Байди Вишневецького тоді привіз не лише пісенні, а й солодкі подарунки.
У січневі дні наповнене святкуванням «Пшеничне перевесло» разом з волонтеркою Надією Левицькою знову зібралося в дорогу. Цього разу до Львова у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Про транспортне забезпечення подбав заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра, за що йому учасники поїздки щиро вдячні. Співаки обійшли численні палати, зустрічалися з воїнами, які лікуються у шпиталі. Сердечно дякували за їхню відданість, мужність і стійкість. І звісно ж, колядували, щедрували.
Надія Левицька привезла бійцям фрукти, солодощі, а також янголики, які виготовила викладачка технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Леся Штокало. Згодом у соцмережі дружина одного з військових, які лікуються у військово-медичному клінічному центрі у Львові, Олеся Денисюк висловила вдячність: «Ви подарували море позитивних емоцій, зарядили позитивною енергією. Дякуємо за святковий настрій».
Інакше й не могло бути. Надія Левицька вважає, що не варто показувати смуток, і закликала навідуватися до українських воїнів у шпиталях, підтримувати їх добрими справами й щирими словами.