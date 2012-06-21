Останніми роками в дітей лікарі дедалі частіше діагностують різні порушення постави, зокрема сколіоз. Серед чинників ризику, що зумовлюють це захворювання, насамперед нестача помірної рухової активності. Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інтернат, де навчають і лікують дітей зі сколіозом І—ІІІ ступенів, має великий досвід у лікуванні та профілактиці таких відхилень. Фізична активність дітей у поєднанні зі збалансованим харчуванням і профілактичною медичною допомогою дають позитивні результати.
554 школярі з Черкас та області, які тут навчаються й частково мешкають, маючи проблеми з опорно-руховим апаратом, оздоровлюються, позбуваються неправильної постави. У цьому допомагають належний лікарський супровід і фізіотерапевтичні процедури: масажі, електро-, тепло- та водолікування тощо. Для дітей тут створено всі необхідні умови, функціонує басейн, є гуртожиток.
Однак відповідно до ухваленого Верховною Радою закону про повну загальну середню освіту, статус «санаторна» школа може змінити, а сам заклад має переформатувати роботу. Освітяни вже звернулися до Президента із проханням переглянути ці положення закону. Доки питання статусу цих шкіл врегульовують на загальнодержавному рівні, зауважив заступник голови облдержадміністрації Юрій Лесюк, в області напрацьовують можливі варіанти їхньої подальшої роботи.
Ця санаторна школа одна з найкращих в області та єдина в обласному центрі, де є належна матеріально-технічна база, зокрема басейн. Вихованці закладу досягають високих академічних показників. Ці напрацювання, вважають в облдержадміністрації, потрібно зберегти. Адже ніхто не забороняє дофінансовувати з обласного бюджету певні заходи та пріоритетні напрями.
На Черкащині нині п’ять санаторних спеціалізованих шкіл. Зокрема для дітей із хронічними неспецифічними хворобами органів дихання, органів травлення, серцево-судинної системи та сколіозом. Усі вони перебувають на балансі обласної ради. Їхнє утримання щороку обходиться обласному бюджету в 9—12 мільйонів гривень на один навчальний заклад. 30—40% суми, зокрема на фінансування роботи педагогічних працівників, надходить з освітньою субвенцією з державного бюджету. Вартість утримання визначається залежно від розміру закладу, його наповнюваності, матеріально-технічної бази та об’єктів, які там є. Як вважають в облдержадміністрації, вихід зі складної ситуації завжди можна знайти.