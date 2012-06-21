Досвідчені вчені з Маастрихтського університету в Нідерландах провели дослідження, під час якого проаналізували ріст, вагу і рівень фізичної активності 7 807 осіб у віці від 68 до 70 років. За цими людьми вчені спостерігали до тих пір, поки вони не померли або не досягнули 90 років.
Понад 17% чоловіків і 34% жінок дожили до 90 років. Також дослідникам вдалося з'ясувати, що чоловіки, які 30 хвилин в день виконували фізичні вправи, мали на 34% більше шансів прожити про 90 років. Щоденна фізична активність збільшує шанси жінок стати довгожителем на 21%. Також дослідження показало, що високі панянки мали на 31% більше шансів досягти 90 років, ніж жінки низького зросту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»