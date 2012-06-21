Азово-Чорноморський регіон військово-політичне керівництво РФ розглядає як важливий плацдарм для подальшої експансії. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час перебування в зоні проведення операції Об’єднаних сил, де перевіряв готовність до протидії російській агресії на півдні, організацію берегової оборони та захист узбережжя Азова.
Нарощування військової присутності РФ поєднується із брутальним порушенням міжнародного морського права в Азовському морі, що проявляється зокрема в незаконному будівництві Керченського мосту і зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден.
«Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України», — цитує слова посадовця прес-служба РНБО.
У зоні проведення ООС одним з найзагрозливіших напрямків залишається маріупольський, де можливе проведення ворогом сухопутних і морських десантних операцій уздовж усього узбережжя. Під час наради з керівництвом Міноборони, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, командуванням ООС було приділено особливу увагу посиленню берегової оборони та ефективній протидії сухопутним і морським провокаціям з боку РФ. Обговорено також створення в Азовському морі корабельно-катерної групи ВМС.
Секретар РНБО побував у маріупольському порту, відвідав на передових позиціях у Широкиному наших військових, які перебувають в епіцентрі російських воєнних провокацій та обстрілів, обговорив з керівництвом 36-ї окремої бригади морської піхоти бойові завдання щодо надійного захисту південного флангу лінії зіткнення.
Для адекватної протидії російській експансії слід посилювати військово-морську присутність України в регіоні шляхом перебазування частини кораблів і катерів, розгортання додаткових постів спостереження за береговою лінією та акваторією, а також груп швидкого реагування на російські провокації в Азовському регіоні.