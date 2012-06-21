«Підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків нашого уряду допоможуть за найближчі два роки перезапустити українську промисловість. Виробляти продукцію з доданою вартістю, а не експортувати сировину. Це економічна модель, яку наш уряд хоче розвивати в Україні, і ми це закладаємо як одну з головних цілей в наші економічні програми», — так Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував на своїй сторінці у фейс—буці підписання ДП «Південмаш» контракту з південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів.
Угодою передбачено, що наше підприємство і Caris виготовлять 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Загальна сума контракту — 23 мільярди гривень з термінами виробництва до 2023 року, повідомляє Укрінформ.
Сторони ухвалили програму спільних дій з локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами й технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості й потенціал експорту електробусів у Європу.