Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області запланували виділити солідні кошти для ремонту і реконструкції житла для внутрішньо переміщених осіб із тимчасового окупованої території чи зони бойових дій.
За інформацією департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації, у рамках спеціальної програми «Проведення комплексу ремонтних робіт приміщень у містах і районах з метою компактного проживання внутрішньо переміщених осіб» передбачено провести згадані роботи на 33 об’єктах для переселенців. Йдеться про житло у Бахмуті, Добропіллі, Дружківці, Лимані, Мирнограді, Покровську, Селідовому, Слов’янську, Торецьку, а також у Бахмутському та Волноваському районах. На ремонт і реконструкцію планують витратити 501, 9 мільйона гривень. Досі фінансування вже затвердили для 13 об’єктів на суму 205, 7 мільйона гривень: найбільше таких житлових приміщень у Бахмуті – 6, по 2 у Дружківці, Мирнограді та Покровську.
Кошти на ремонт і реконструкцію житла для переселенців будуть виділені в рамках проекту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».