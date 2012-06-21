Нинішній клімат південних районів зміститься на 800 кілометрів на північ. Таку заяву зробили фахівці Центру екологічних наук при Університеті Меріленд і Університеті штату Північна Кароліна.
Дослідники розповіли, що ними було створено клімато-аналогове картування, яке застосували до 540 міст Північної Америки для визначення змін температури і вологості повітря до 2080 року. Для цього вчені вивчили мінімальні і максимальні річні температури і кількість опадів.
За прогнозами, клімат багатьох регіонів зі звичних умов буде змінюватися: центральні і західні штати перетворяться на пустелю, а в Нью-Йорку, Філадельфії і Бостоні встановляться умови, характерні для вологих субтропіків. Навіть за умови зниження впливу людини на атмосферу, на людство чекають серйозні зміни.
Старіюча інфраструктура, демографічні коливання перешкоджають скоординованості зусиль з адаптації до зміни клімату. Тому, дослідники прогнозують додаткові чинники стресу, зокрема, потепління, підвищення рівня моря і екстремальні події.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»