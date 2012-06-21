Інтенсивність двосторонніх відносин та істотне зростання кількості туристів з України до Словаччини від початку чинності безвізового режиму з Євросоюзом актуалізує питання відновлення роботи Генконсульства України в місті Пряшів на сході Словаччини. Таку слушну думку висловив голова парламентської групи дружби з Україною Національної ради Словацької Республіки Мікулаш Крайкович під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.
«Після початку чинності безвізового режиму з ЄС дедалі більше українців подорожують до Словаччини. Тому ми звертаємося до вас, щоб посприяти відновленню роботи Генерального консульства України в місті Пряшів», — зазначив Мікулаш Крайкович. У відповідь Іванна Климпуш-Цинцадзе пообіцяла звернути увагу вітчизняного МЗС на це питання.
Під час зустрічі сторони обговорили не лише аспекти активізації транскордонної співпраці, а й в інших галузях, зокрема енергетичній, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
«Україна високо цінує сприяння Словаччини у питанні реформування енергетичного сектору. Зокрема завдяки Словаччині Україні вдалося позбутися залежності від постачання газу з РФ», — зазначила віце-прем’єр-міністр.
Обидві сторони під час зустрічі наголосили на важливості подальшої співпраці України та Словаччини в контексті протидії проекту «Газпрому» Nord Stream-2 («Північний потік-2») та збереженні статусу надійних країн — транзитерів газу до Євросоюзу.
Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала словацьким депутатам за послідовність у підтримці України під час головування Словаччини в Євросоюзі, гуманітарну допомогу українським дітям із зони АТО.
Під час зустрічі обговорювали питання навколо нового Закону України «Про освіту», окремі положення якого спричинили безпідставні маніпуляції Угорщини. Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Україні може стати у пригоді досвід Словаччини у врегулюванні схожих ситуацій, які свого часу виникали з угорською стороною. Словацькі депутати зауважили конструктивність позиції України у вирішенні мовного питання.
Українська й словацька делегації підкреслили важливість посилення співпраці наших держав, які пов’язані не лише спільним кордоном, а й досвідом боротьби за незалежність. Мікулаш Крайкович нагадав, що Україна однією з перших визнала незалежність Словаччини і встановила з нею дипломатичні відносини. Словаччина уважно стежить за євроінтеграційними реформами в Україні, оскільки також проходила цей непростий шлях.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»