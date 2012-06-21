Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що рішення Федерального мережевого агентства ФРН укотре засвідчує, що правила ЄС єдині для всіх. Денис Шмигаль також зауважив, що Україна зі свого боку імплементує всі правила енергетичного ринку ЄС, щоби надалі розвивати партнерство з Європейським Союзом у галузі енергетики.
«Вітаю рішення Німеччини не виводити «Північний потік-2» з-під вимог оновленої Газової директиви ЄС. Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії чи країни. Зі свого боку, Україна й наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи у забезпеченні транзиту енергоресурсів», — наголосив Денис Шмигаль.
Оновлена Газова директива ЄС поширює на трубопроводи, що проходять в морській економічній зоні країн ЄС, норми Третього Енергопакету ЄС, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Вони зобов'язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників. Такі правила дають Єврокомісії змогу впроваджувати ефективний адміністративний контроль над постачанням енергоносіїв на ринок ЄС.
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