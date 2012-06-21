Для закарпатських угорців, які хочуть підвищити рівень знань з української мови, відкриваються нові можливості. У місті Берегове, а також у селах Дийда Берегівського та Дерцен Мукачівського районів, у яких компактно проживають представники цієї національної меншини, відкрито курси з вивчення державної мови. Навчальний курс із 120 годин для всіх охочих вдосконалити мовні знання обійдеться в символічну плату. Майже повністю фінансування взяв на себе уряд сусідньої країни — так само, як, до речі, й вивчення в Україні угорської.
На урочистому відкритті курсів були присутні Генеральний консул Угорщини в Береговому Матяш Сіладі, ректор Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ Ілдика Орос. Зазначалося, що Угорщина сприяє вивченню закарпатськими угорцями мови Тараса Шевченка задля зміцнення українсько-угорських взаємин, поглиблення взаєморозуміння між народами.
Українську для угорців викладатимуть 16 висококваліфікованих педагогів, їхніми учнями під час курсів стане майже півтисячі осіб. Це студенти, бухгалтери, викладачі, лікарі, вихователі дитячих садків. Найстаршому слухачеві виповнилося 65 років, наймолодшому — лише 5.