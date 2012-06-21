Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В ярмарку вакансій та послуг, який відбувся в інформаційному центрі Вінницького міського центру зайнятості, взяли участь 15 потужних підприємств державної, комунальної та приватної форми власності. Наприклад, ПРАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат», КП «Вінницяоблводоканал», ДП «Електричні системи», «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та інші.
На час проведення заходу вони мали понад 500 вакансій із заробітною платою від 5 до 12 тисяч гривень. До участі в ярмарку служба зайнятості також залучила соціальних партнерів. Працював консультпункт з питань започаткування та підтримки власного бізнесу, професійного навчання та підвищення кваліфікації.
Бажаючі мали можливість пройти тестування і визначитися з вибором професії, ознайомитися з технікою самостійного пошуку роботи, правильно скласти резюме тощо.
Ярмарок вакансій відвідало понад 800 осіб – городяни та мешканці приміських районів.
«Такі великі ярмарки вакансій і послуг міський центр зайнятості планує проводити раз на два місяці. Громадяни мають усвідомити, що робота з гідною зарплатою є і в Україні. Головне бажання людини працювати», – зазначила директор Вінницького обласного центру зайнятості Галина Скоковська.