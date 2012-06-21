Засуха в Європі призвела до обміління великих річок, і з-під води з’явилися історичні артефакти, протягом століть приховані від очей людей.
Йдеться про так звані «голодні камені» річки Ельби. На їх поверхні жителі середньовічної Німеччини висікли грізні пророцтва про прийдешні лиха. Близько дюжини таких «попереджень» можна побачити і поблизу міста Дечин на півночі Чехії, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Найстарший валун з написом датується 1616 роком. Невідомий автор вибив на ньому фразу німецькою мовою «Плачте, як побачите мене». Це найстаріша гідрологічна пам'ятка Центральної Європи.
В інших регіонах можна знайти камені XV століття – датовані написи 1616, 1654 і 1666 років.
Апокаліптичні настрої древніх авторів цілком зрозумілі – посуха в ті роки призводила до згубних неврожаїв і масових смертей від голоду. Тому пересихання річок, яке було нижче певної межі, і позначалося каменем, дійсно наводило жах на селян та городян.
Про «голодне каміння» писали і в газетах XIX століття. У номері за 30 серпня 1876 року газети Teplitzer Zeitung опубліковано таку новину: «Ельба після тривалої посухи прийшла в жалюгідний стан, якого не було з 1842 року – всюди видно « голодні камені», а рівень води біля мосту не перевищує одного метра».
У ХХ столітті камені показувалися в 1918 році, під час Першої світової війни. Зараз рівень води в Ельбі також впав до критично низьких позначок.
Нагадаємо, від спеки, посухи та пожеж влітку 2018 року постраждало багато європейських країн. Але екстремальна погода піднесла несподівані «подарунки» історикам. Так, у Великій Британії з-під випаленої трави на полях стали помітні обриси невідомих споруд. З повітря можна побачити сліди як древніх замків, так і будівель початку ХХ століття. А в Ірландії згорілий ліс оголив складений з каменів знак для військових льотчиків Другої світової - їх попереджали, що вони пролітають над нейтральною територією.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»