Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вкотре застеріг українців від самолікування від COVID-19, у тому числі препаратом «Плаквеніл». Під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції міністр зазначив, що так, у світі оголосили, що цей препарат може ефективно допомагати в лікуванні COVID-19, але це має відбуватися винятково під професійним медичним наглядом.
Максим Степанов зауважив, що цей препарат, потрібний для лікування насамперед ревматоїдних захворювань, наразі зник з аптек, що ускладнює лікування таких пацієнтів. Тому з виробником домовлено про додаткове постачання цих ліків в аптеки і вони продаватимуться винятково за електронним рецептом. Відповідне рішення уряд має ухвалити на своєму найближчому засіданні.
Також міністр говорив про те, що згідно з внесеннями вчора змінами до Держбюджету-2020, створено фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярда гривень. Насамперед ці кошти підуть на додаткові виплати медпрацівникам (підвищення зарплати до 300%), придбання медичного обладнання, насамперед ШВЛ, засобів індивідуального захисту, препаратів для лікування COVID-19. Також передбачена компенсація місцевим бюджетам витрат на обсервацію тих, хто приїжджає з-за кордону. Виплачуватиметься одноразова допомога сім’ям медпрацівників, які померли від COVID-19.
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«Урядового кур’єра»