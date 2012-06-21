Уряд на своєму засіданні розширив програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» лікарськими засобами для лікування ревматичних хвороб та запровадив продаж таких препаратів за електронними рецептами.
Як зауважив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, через те, що продаж таких препаратів здійснювався за паперовими рецептами, та через інформацію про ефективність «Плаквенілу» щодо коронавірусу, ці ліки просто зникли з аптек. І хворі на ревматичні недуги залишилися без лікарських засобів. Відтепер буде електронний облік цих препаратів, щоб вони доходили до пацієнтів з відповідними діагнозами.
Уряд через поширення в Україні коронавірусної хвороби також удосконалив роботу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, розширено повноваження комісії через поширення хвороби, міністра охорони здоров’я призначено одним із заступників голови комісії, він отримав обов’язки керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.
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