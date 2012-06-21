У понеділок, 6 листопада, у литовському Сеймі презентуватимуть для послів США, Канади, Японії та країн ЄС так званий план Маршалла для України.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі 5 каналу.
За її словами, якщо ініціативу Литви реалізують і залучать заплановані інвестиції, то в Україні ВВП може щорічно зростати на 6-8%.
«Ми мусимо розуміти, що це лише початок шляху для того, щоби цей план отримав реальну підтримку усіх партнерів або великої кількості партнерів, які би залучились до того інвестиційного плану в п’ять мільярдів доларів чи євро щорічно на інвестиції для України, з пропозицією якого йде Литва», - сказала вона.
У березні Європейська народна партія схвалила резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого плану Маршалла для України. Передбачається, що проект «плану Маршалла» передбачає виділення щорічно 5 млрд євро на підтримку реформ в Україні.
У серпні спікер Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс додав, що український план Маршалла фінансово повинні підтримати ЄС і США.
У жовтні міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс передав так званий план Маршалла для України в Єврокомісію.
ДОВІДКА «УК»
План Маршалла - програма допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий в 1947 році американським державним секретарем Джорджем К. Маршаллом, вступив у дію в квітні 1948 року. У здійсненні плану брали участь 17 європейських країн, включаючи Західну Німеччину.
План Маршалла сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торгових бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн та розвиток Європи в цілому.