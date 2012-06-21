1164 — така кількість об’єднаних територіальних громад у перспективних планах 23 областей. Це ще не остаточно, бо Закарпаття досі не має такого документа. У трьох областях територія покриття перспективними планами становить 21—36%, а в більшості — 54—98%. Лише Рівненщина й Кіровоградщина забезпечили перспективні плани на 100% територій.
«Важливо, щоб громади формувалися відповідно до перспективних планів. Це аж ніяк не заперечує добровільності об’єднання, а лише дає змогу нікого не залишити поза реформою і наближає громаду, створену за перспективним планом, до рівня спроможної, — цитує першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслава Негоду прес-служба відомства. — Багато тих громад, які формувалися раніше без дотримання перспективних планів, нині приєднують до себе нові, як це й передбачали. Є й ті, хто об’єднався, але до спроможності там ще далеко. Причина знову ж таки в тому, що не дослухалися і формувалися без урахування бачення перспективного плану. Це помилковий шлях. Ті, хто його пройшов, уже в цьому переконалися».