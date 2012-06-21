Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Охорона громадського порядку є одним з головних завдань, що дислокується в місті Ужгороді. Для більш якісного несення служби, виконання службово-бойових завдань групи патрульного підрозділу 2-ї Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України використовуватимуть планшети. відбуваються постійні позитивні зміни в організації служби та впровадження новітніх технологій. Це допоможе їм краще берегти безпеку громадян, охороняти їхнє життя та здоров’я.
Ужгородський патрульний підрозділ Нацгвардії відтепер має змогу передавати та отримувати оперативну інформацію, координувати роботу, узгоджувати дії з іншими правоохоронцями та відслідковувати поточну ситуацію. Крім того, значно поліпшується координація дій патрулів у місті, а також скорочується час реагування на виклик.
Про це свідчить аналіз оперативної ситуації там, де здійснюється патрулювання військовослужбовцями Нацгвардії. Як наслідок, зменшується кількість звернень громадян до чергових частин поліції стосовно порушення їхніх прав і свобод», – розповів командир батальйону Нацгвардії підполковник Олег Конопляник.