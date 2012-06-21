У Технологічному інституті Джорджії створили прозорий і гнучкий матеріал, який в перспективі зможе замінити пластикові упаковки для продуктів харчування. Опис розробки опубліковано в журналі ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
Щоб створити гнучкий і міцний матеріал, дослідники скомбінували два широко поширених біополімери. Целюлозу – один з основних компонентів клітинних стінок рослин і хітин –головний елемент твердого екзоскелета членистоногих, зокрема комах і ракоподібних. Третім необхідним елементом для створення матеріалу став полілактид, біорозкладний полімер, який виробляють з щорічно поновлюваних ресурсів, наприклад кукурудзи або цукрового очерету.
Нову упаковку отримують з мікроскопічних часток обох біополімерів: нановолокон хітину і нанокристалів целюлози. Їх окремо поміщають у воду, створюючи дві суспензії (рідини зі зваженими частками), потім розчини пошарово розпилюють на основу з полілактиду. Хітинові волокна мають позитивний заряд, а кристали целюлози – негативний, таким чином застиглі шари «склеюються», утворюючи міцний матеріал.
Дослідники порівняли новий матеріал з поліетилентерефталатом (ПЕТ), який широко використовують у виробництві пластикових пляшок та інших типів упаковок. Хітинова плівка значно краще захищала вміст від проникаючого ззовні кисню, ніж ПЕТ: фінальна версія нового матеріалу виявилася на 67% менше проникною. Вчені припускають, що завдяки цій особливості хітиновий «пластик» допоможе зберігати продукти краще, ніж стандартна упаковка.
Зараз вчені працюють над технологіями, які дозволять зробити новий матеріал більш стійким до водяної пари. Також дослідники планують знайти максимально дешевий спосіб отримання хітину.
Раніше дослідники Технологічного інституту створили пакувальний пластик, який подає світловий сигнал, коли їжа починає псуватися.