Інтернет-видання BusinessWire опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що в США об'єднання американських технологічних компаній розпочне продавати пластир, що діагностує коронавірусну інфекцію COVID-19 на ранніх етапах.
Пластир вироблятимуть у штаті Міннесота, на заводі з виробництва мікросхем, що належить компанії SkyWater Technology. Розміщуватися пристрій буде на шкірі, а приймати ці дані буде звичайний смартфон за допомогою бездротового зв'язку.
Цей пластир використовуватимуть разом з іншими інструментами, що визначають COVID-19 на ранніх стадіях, зокрема, які виявляють кашель і лихоманку. Пластир здатний дуже чуйно реагувати на зміну температури тіла людини.
«Тепер, коли перевірки температури тіла стають повсюдними при поверненні людей до роботи, критично важливою є поставка недорогих безконтактних термометрів. SkyWater and Linear ASIC допомогли нам розробити велику кількість бездротових температурних датчиків, які можуть віддалено контролювати температуру і рекомендувати людям з симптомами інфекційних респіраторних захворювань залишатися вдома», — розповів співзасновник Asymmetric Return Capital Брайан Віск.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»