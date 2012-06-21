Напередодні Різдвяних свят у День Святого Миколая пластуни передали Президентові Петру Порошенку Віфлеємський вогонь миру. Вже третій рік поспіль українські скаути — пластуни передають главі держави вогонь зі Святої землі як знак миру та благополуччя для всіх українців.
«СКОБ, друзі», — так Президент привітав пластунів («СКОБ» — пластове вітання, нагадує прикмети, якими повинен володіти пластун. Розшифровується як «сильно, красно, обережно, бистро». — Ред.). Він подякував представникам Пласту — найбільшої скаутської організації, яка робить надзвичайно важливу справу, щорічно передаючи Віфлеємський вогонь миру в Україну.
Президент наголосив на важливості того, що Віфлеємський вогонь миру буде передано нашим воїнам в АТО, які перебувають на лінії зіткнення з агресором. «І взимку він зігріватиме серця наших воїнів і нагадуватиме їм, що про них пам’ятає вся Україна», — сказав Петро Порошенко.
Глава держави подякував пластунам та підкреслив, що Україні потрібні мир, злагода та любов; «І ваша місія, ваша ініціатива надзвичайно важливі».
Віфлеємський вогонь миру повинен об’єднувати всю Україну, він має бути і на Закарпатті, і на Луганщині, на Донеччині, на Слобожанщині та Буковині, одне слово — всюди. «Ця нова традиція зігріває серця українців і насправді об’єднує нашу державу», — цитує Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Передаючи Вогонь миру, член крайового проводу Пласту, відповідальний за роботу з волонтерами Андрій Лузан зазначив, що Петро Порошенко вже третій рік поспіль підтримує скаутську ініціативу з поширення цього Вогню, і висловив сподівання, що ця традиція закріпиться на довгі роки.
«Ще кілька днів тому цей вогник палав у Відні, де представники з усіх країн, в яких є скаутинг, зокрема українські пластуни, взяли цей вогник. І нині він в Україні, і невдовзі ми поширюватимемо його з представниками всіх українських церков і конфесій у лікарнях, сиротинцях і там, де люди цього потребують», — сказав він, додавши, що останніми роками цей Вогонь справді набув сакрального значення для України і українців.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»