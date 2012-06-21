Президент Петро Порошенко отримав із рук учасників Національної скаутської організації «Пласт» Вифлеємський вогонь миру зі Святої землі.
Відео із заходу опубліковано на сторінці глави держави у Facebook.
«Щасливий продовжити гарну традицію, яку ми вже четвертий рік продовжуємо разом із пластунами. Прийняв Вифлеємський вогонь миру зі Святої землі як знак миру та благополуччя для усіх українців», – зазначив Президент.
Порошенко подякував пластунам та нагадав, що на Святвечір, 6 січня, разом із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм поїде у Констиантинополь на службу Божу до Вселенського патріарха, де має бути передано Томас про автокефалію.