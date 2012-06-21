Для місцевих пластунів новий скаутський рік розпочався вправами на території мотузкового парку. Тут можна було наочно ознайомитись із діяльністю пластового руху Луганщини, ініціатором та провідником якого в грудні 1991 року стала Ольга Кряжич. Тож фіцери Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва на запрошення пластунів взяли участь у заходах і привітали підлітків з новим навчальним роком.
Як повідомляє пресгрупа Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва, ЗСУ підтримують громадські організації, які сприяють всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»