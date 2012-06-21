Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Днями в Києві відбувся круглий стіл «Платні дороги для іноземних перевізників». Участь у ньому взяли народні депутати України, представники Міністерства інфраструктури, Укравтодору, Торгово-промислової палати України, Американської торговельної палати (АСС), а також громадських організацій нашої держави.
Таке широке представництво було обумовлене важливість порушених питань. Йшлося про законодавчі ініціативи щодо запровадження для іноземних автоперевізників плати за користування українськими автошляхами.
Законопроєкти № 3544 та 3545 пропонують стягнення плати за перевезення вантажним автотранспортом шляхами з дозволеною масою 12 тонн і більше. Платню стягуватимуть за допомогою супутникових систем (GNSS) і спрямовуватимуть на утримання шляхів та розвиток дорожнього господарства.
Питання це вельми дражливе — з одного боку, закордонні перевізники мають платити за збереження наших автошляхів, їхній вчасний ремонт. З іншого боку, ця платня має не налякати бізнес, не повинно статися так, щоб виявилося вигідніше об’їжджати Україну, ніж платити…
Міністр інфраструктури Владислав Криклій з цього приводу зауважив, що проєкти щодо запровадження платні за користування автошляхами повинні бути максимально збалансовані з урахуванням інтересів всіх учасників ринку; захистити бізнес від можливих негативних наслідків. Міністр наголосив — система плати за перевезення вантажів автошляхами давно діє в ЄС, але нам слід врахувати всі можливі нюанси у разі запровадження такої системи в Україні.