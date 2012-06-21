Дерев’яні сходи на провалі мосту поблизу КПВВ «Станиця Луганська» такі круті, що свого часу необхідність допомоги переміщення тут маломобільним людям породила послугу так званих рикш. Стареньких перевозили на залізних тачках, на яких до цього тягали ящики з овочами та фруктами. І літні люди сплачували чималі суми за те, щоб їм допомогли подолати круті сходинки.
Із 14 вересня таку послугу надають людям безоплатно представники групи соціальної допомоги. Роботу групи оплачують за рахунок коштів, які отримує Станично-Луганський районний центр зайнятості для організації громадських робіт. Такий альтернативний вид оплачуваних громадських робіт запропонував голова Луганської ОДА Віталій Комарницький. Справа важлива, адже щодня КПВВ долають в обох напрямках майже 10 тисяч осіб.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»