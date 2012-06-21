Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
За минулий рік платники податків Тернопільщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 6,4 мільярда гривень податкових платежів. Порівняно з 2017 роком до зведеної скарбниці спрямували їх більше, ніж на 1,3 мільярда гривень.
За інформацією сектора комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області, із загальної суми надходжень до державного бюджету спрямували 2 мільярди 769,2 мільйона гривень, місцеві ж скарбниці поповнили на понад 3,6 мільярда гривень. Це значно більше показника 2017 року.
Серед основних бюджетоформувальних податків є податок на доходи фізичних осіб. Також вагому частку в доходах держбюджету склали надходження з податку на додану вартість і податку на прибуток. Крім цього, місцеві бюджети отримали на 21,1 мільйона гривень більше платні за землю.
Зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів – результат усвідомлення платниками необхідності сплачувати податки доброчесно та в повному обсязі, переконані у фіскальному відомстві Тернопільщини.